وفد من وزارة العدل السويدية إلى أنقرة قريبا

أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ أن وفدا من وزارة العدل السويدية سيزور تركيا يومي 5 و6 أكتوبر لإجراء مفاوضات بشأن تسليم المطلوبين في إطار المذكرة بشأن انضمام السويد إلى الناتو.

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وذكر بوزداغ في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء أن المحادثات ستجري على المستوى الفني مع موظفي العدل التركية في إطار لجنة متابعة معنية بعمليات التسليم، مضيفا أن وفدا من وزارة الخارجية سيتوجه إلى فنلندا لإجراء محادثات أيضا.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تسلم السويد وفنلندا أعضاء منظمة غولن وحزب العمال الكردستاني إلى تركيا، وقال: "نتوقع منهم اتخاذ قرارات تسليم، خاصة بشأن الإرهابيين. والأشخاص الذين نريد تسليمهم هم أولئك الذين يخضعون للتحقيق والمحاكمة في بلدنا".

وأشار بوزداغ إلى أنه لم يتم تقديم أي معلومات حول ما إذا كان الأشخاص الذين تريد تركيا تسليمهم، قد غادروا السويد وفنلندا أم لا.

وفي وقت سابق انتقد ممثلو بعض الأحزاب السويدية الاتفاق المبرم بين ستوكهولم وأنقرة بشأن طلب الانضمام إلى الناتو.

المصدر: "الأناضول"