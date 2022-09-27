استطلاع: 50% من الألمان يرون أن شولتس في غير محله

تدل نتائج استطلاع رأي جديد على أن نحو 50% من مواطني ألمانيا يرون أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، غير مناسب لدور مستشار البلاد، ولا يؤيد عمله إلا 38% من الألمان.

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ونقلت صحيفة "Welt" عن نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "Insa": "يرى نحو 50% من الذين شملهم الاستطلاع أن أولاف شولتس شخص غير مناسب لهذا المنصب". وأضافت أن 38% من الألمان فقط يقيمون إيجابيا عمل شولتس في هذا المنصب.

أما وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، فيرى 18,1% من المشاركين في الاستطلاع فقط أنها في مكانها، في حين يعتقد 63,1% منهم أن تعيينها لهذا المنصب كان خطأ.

أما وزير المالية، كريستيان ليندنير، فيؤيده 33,6% من الألمان، فيما يرى 50,3% منهم أنه يحتل منصبه الحالي بالخطأ. ويؤيد 34,9% من الألمان عمل وزير الاقتصاد روبرت هابك، في حين يعتبر 49,9% تعيينه لهذا المنصب خيارا خاطئا.

وفيما يتعلق بوزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، فيؤيده 40,9% من المواطنين، في حين يعتبره 47,2% شخصية غير مناسبة لهذا المنصب. ويؤيد 43,7% عمل وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، فيما يعتقد 44,7% أنها يجب ألا تحتل هذا المنصب.

وأجري استطلاع الرأي هذا في الفترة ما بين 23 و26 سبتمبر الجاري بمشاركة 2102 شخص بطلب من صحيفة "Bild".

المصدر: نوفوستي