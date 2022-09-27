مجلة أمريكية: تهديد واشنطن بعزل البلدان المعارضة لها أدى إلى تقوية العالم متعدد الأقطاب

قال الصحفي تيد سنايدر في مقالة لمجلة The American Conservative، إن السياسة الأمريكية فشلت في عزل أي دولة معارضة للولايات المتحدة وأدت إلى تأثير معاكس تماما.

وترى المقالة، أن هذه السياسة تسببت بتقوية العالم متعدد الأقطاب، ووفقا للمجلة، لم تنل خطط واشنطن لعزل روسيا، الدعم حتى من الدول التي تعتبر حليفة لأمريكا.

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وأضافت: "اعتقدت الولايات المتحدة أنها تملك القوة والنفوذ اللازمين لإجبار العالم على عزل روسيا. لكن تبين أنه من الصعب تحقيق هذه الآمال خارج حدود أوروبا. على سبيل المثال بذلت واشنطن كل جهودها لإقناع حلفائها في Quad مثل الهند، وكذلك الحلفاء في الناتو مثل تركيا للانضمام إلى جهودها لعزل الكرملين لكن بدون جدوى. وعلى نفس المنوال، فشلت واشنطن في إقناع الصين العملاقة. وحتى في أوروبا، ثبت أن الجهود الأمريكية لعزل روسيا أمر بعيد المنال".

ونوه كاتب المقالة، بأن الوعود الأمريكية لا تتطابق مع الواقع كذلك في حالتي إيران وفنزويلا، اللتين وقعتا تحت غضب واشنطن.

المصدر: نوفوستي