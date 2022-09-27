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قديروف: الوضع في خيرسون تحت السيطرة

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قديروف: الوضع في خيرسون تحت السيطرة
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
حاكم جمهورية الشيشان/ رمضان قديروف (صورة أرشيفية)
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صرح حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، بأن الاجتماع العملياتي بقيادة بطل روسيا، نائب مجلس الدوما الروسي، آدم ديليمخانوف، أكد على أن "كل شيء يسير وفقا للخطة المرسومة".

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جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث تابع قديروف أن قادة الوحدات، خلال تقريرهم عن الوضع في المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم، يصفون الوضع بأنه تحت السيطرة، حيث اعترضت وحدات من الشيشان ودمرت، خلال اليومين الماضيين، ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، بينما حققت نجاحات في "مناطق أخرى مهمة"، في الوقت الذي تسير فيه عملية الاستفتاء بشكل طبيعي، في عدد من مراكز الاقتراع التي تقع تحت مسؤولية المقاتلين الشيشان.

وتابع قديروف: "تم الإفادة خلال الاجتماع بأن الفوج الشمالي "أحمد" التابع للقوات الروسية، يقوم باقتحام مواقع العدو المحصنة، وقد أبلغ قائد الوحدة، خاسمحمد محمدوف، عن نجاح المقاتلين الشيشان في سحق العصابات الأوكرانية، وهم يتمتعون بروح قتالية ممتازة".

المصدر: نوفوستي

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