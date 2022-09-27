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مقاتل في وحدة استطلاع روسية يعلق عن الجنود الأوكرانيين

أخبار العالم

مقاتل في وحدة استطلاع روسية يعلق عن الجنود الأوكرانيين
ria.ru
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أفاد مقاتلون في وحدة استطلاع روسية بأن التشكيلات الأوكرانية في اتجاه أوغليدار تطلق النار بشكل رئيس بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، متجنبة الاشتباك المباشر بالأسلحة الخفيفة.

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ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن أحد جنود الاستطلاع بالقوات المسلحة الروسية قوله باللاسلكي في تعليق بهذا الشأن: "إلى معركة بإطلاق نار هم لا يخرجون، إنهم يخشون الخروج إلى معركة إطلاق نار، لأنهم يخسرون على الفور في معركة بالرصاص، وربما لا يجيدونها".

المصدر: نوفوستي

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