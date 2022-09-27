مقاتل في وحدة استطلاع روسية يعلق عن الجنود الأوكرانيين

أفاد مقاتلون في وحدة استطلاع روسية بأن التشكيلات الأوكرانية في اتجاه أوغليدار تطلق النار بشكل رئيس بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، متجنبة الاشتباك المباشر بالأسلحة الخفيفة.

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ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن أحد جنود الاستطلاع بالقوات المسلحة الروسية قوله باللاسلكي في تعليق بهذا الشأن: "إلى معركة بإطلاق نار هم لا يخرجون، إنهم يخشون الخروج إلى معركة إطلاق نار، لأنهم يخسرون على الفور في معركة بالرصاص، وربما لا يجيدونها".

المصدر: نوفوستي