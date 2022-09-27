إيلون ماسك: الاحتياطي الفيدرالي يضر بالاقتصاد الأمريكي

أعرب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تأييده لتصريح الخبير الاقتصادي وارتن سيغل، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول يفشلان في استجابتهما للركود الاقتصادي الحالي.

وكان سيغل اعتبر أن مسار السياسة الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "ضيق للغاية ولا معنى له على الإطلاق"، معربا عن استيائه بشأن طريقة تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الوضع الاقتصادي.

واتهم باول وزملاؤه بالانتظار طويلا لرفع أسعار الفائدة، معتبرا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بتخريب الاقتصاد من خلال كونه شديد العدوانية مع رفع أسعار الفائدة.

ويعد ماسك من بين العديد من قادة الأعمال الذين تبنوا وجهة نظر متشائمة بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي في الأشهر الأخيرة.

وعلق ماسك على فيديو لتصريح سيغل قائلا: "من الواضح أن الحق معه".

Siegel is obviously correct — Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2022

المصدر: "نيويورك بوست"