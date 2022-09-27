" فاينانشيال تايمز": 3 دول يمكن أن تعيق صدور حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إنه قد يتم تقديم مشروع الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا لمناقشتها في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بهدف اعتماده بحلول نهاية الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف 3 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي- هنغاريا وقبرص ومالطا، قد يعيق هذه الخطط.

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ونوهت الصحيفة، بأنه "من المتوقع أن يتم غدا بالذات، تقديم مشروع حزمة العقوبات الجديدة، ليتم بحثه ومناقشته بين سفراء دول الاتحاد، لكي يتم اعتماده بنهاية الاسبوع".

وأضافت: "لكن هذا الجدول الزمني، قد يتعطل بسهولة، إذا رفضت هنغاريا، وإلى حد ما قبرص ومالطا، الموافقة على هذه المبادرة".

المصدر: نوفوستي