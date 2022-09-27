مدفيديف: لا فائدة من المراهنة على عقلانية سلطات كييف

اعتبر دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أنه من غير المجدي المراهنة على عقلانية سلطات كييف وعلى وجود إرادة سياسية لديها.

وذكر مدفيديف، أنه يبقى أمل هش بالفكر السليم ووجود فطرة الحفاظ على الذات في البلدان التي تدعم أوكرانيا وتتغاضى عن أفعالها.

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وكتب مدفيديف، على قناته في تيلغرام، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم امتلاك أوكرانيا الخاضعة حاليا لدول الناتو بشكل مباشر، أسلحة نووية.

وقال: " يبقى أمل هش بالفكر السليم ووجود فطرة الحفاظ على الذات في البلدان التي تدعم أوكرانيا. هذه الدول تدرك أنه إذا تجاوز التهديد لروسيا حد الخطر المحدد، فسيتعين علينا الرد. لن نطلب الإذن والسماح من أي أحد، وسنقوم بذلك دون مشاورات طويلة. وهذا بالتأكيد ليس مناورة أو خداع".

يشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، قال في فبراير الماضي، إن ظهور أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا يشكل تهديدا استراتيجيا لروسيا.

المصدر: نوفوستي