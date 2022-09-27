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كازاخستان ترصد نحو 50 مليون دولار للانتخابات الرئاسية

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كازاخستان ترصد نحو 50 مليون دولار للانتخابات الرئاسية
Legion-Media
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أعلنت وزارة المالية في كازاخستان اليوم الثلاثاء أنها وافقت على طلب تقدمت به لجنة الانتخابات المركزية لرصد 20.5 مليار تنغي (42,6 مليون دولار) لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وستنفق 80% من هذه الأموال، التي سيتم تخصيصها من الاحتياطي الحكومي، على رواتب أعضاء اللجان الانتخابية، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية في وقت سابق، مضيفة أن بقية الميزانية ستنفق على أوراق الاقتراع، واستبدال صناديق الاقتراع غير القابلة للاستخدام.

يذكر أن تكلفة أوراق الاقتراع في البلاد تضاعفت مقارنة بالانتخابات الماضية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان في 20 نوفمبر المقبل.

المصدر: "سبوتنيك-كازاخستان"

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