وسائل إعلام: بومبيو يصل إلى تايوان للمشاركة في منتدى الأعمال

أفادت وكالة الأنباء المركزية لجزيرة تايوان بوصول وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، مساء أمس الاثنين إلى تايوان للمشاركة في منتدى الأعمال.

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وأضافت أن بومبيو سيلقي اليوم الثلاثاء خطابا في منتدى الأعمال العالمي بمدينة غاوسيون في جنوب غرب الجزيرة والذي تنظمه صحيفة "Liberty Times".

كما من المتوقع أن يلقي بومبيو غدا الأربعاء كلمة في غرفة تايوان التجارية العالمية، وسيقوم بزيارة إلى عدد من شركات التكنولوجيا الفائقة في جنوب الجزيرة.

والزيارة الحالية هي ثاني زيارة يقوم بها بومبيو إلى تايوان هذا العام. والمرة الماضية قام بزيارة إلى الجزيرة في بداية مارس الماضي، والتقى خلالها قيادة تايوان.

المصدر: نوفوستي