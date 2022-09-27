كازاخستان.. الحزب الحاكم يعقد مؤتمرا استثنائيا في 6 أكتوبر وتوقعات بترشيح توكايف للرئاسة

أعلن حزب "أمانت" الحاكم في كازاخستان، اليوم الثلاثاء أن رئيسه ييرلان كوشانوف وقع قرارا بشأن عقد المؤتمر الرابع والعشرين غير العادي للحزب في 6 أكتوبر في العاصمة أستانا.

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ومن المتوقع أن يرشح الحزب في هذا المؤتمر الرئيس الحالي للبلاد قاسم جومارت توكايف للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 20 نوفمبر المقبل. ومنذ الإعلان في 1 سبتمبر عن موعد الانتخابات لم يتم ترشيح أحد لمنصب الرئاسة حتى الآن.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أكد كوشانوف الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس النواب، أن حزب "أمانت" سيدعم ترشيح توكايف في الانتخابات، مضيفا أن الرئيس هو من سيقرر بنفسه ما إذا كان سيقبل ترشيحا من "أمانت" أو سيترشح عن تجمع آخر.

وكان توكايف قد انسحب من حزب "أمانت" ("نور أوتان" سابقا) في أبريل الماضي واستقال من منصب زعيمه، معربا عن اعتقاده بأن رئيس الدولة يجب أن يكون خارج الساحة الحزبية. وأقر الاستفتاء على التعديلات الدستورية في يونيو الحظر على عضوية الرئيس في الأحزاب السياسية لفترة توليه السلطة.

المصدر: "سبوتنيك-كازاخستان"