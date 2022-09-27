 
مباشر

صحيفة: فنلندا قد تبني جدارا على الحدود مع روسيا

أخبار العالم

صحيفة: فنلندا قد تبني جدارا على الحدود مع روسيا
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tvgp

أفادت صحيفة Uutissuomalainen ، نقلا عن بيانات من هيئة حرس حدود فنلندا، بأن سلطات هذه الدولة، قد تقوم بتشييد سياج في الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الصحيفة، قد يتم إنجاز تشييد الجدار في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

وتخطط الهيئة، لتسييج 10-20٪ فقط من الحدود البالغ طولها 1300 كيلومتر. وبذلك سيبلغ طول السور الحدودي من 130 إلى 260 كلم. ويفترض أن يبقى هذا السياج صالحا للعمل على مدى 50 عاما تقريبا.

إقرأ المزيد
ليتوانيا تنهي بناء سياجها الحدودي مع بيلاروس
ليتوانيا تنهي بناء سياجها الحدودي مع بيلاروس

ووفقا لرئيس هيئة حرس الحدود باسي كوستاموفارا، سيكلف بناء السياج عدة مئات من ملايين اليوروهات. بالإضافة إلى السياج نفسه، يشمل هذا المبلغ صيانته وإنشاء البنية التحتية ذات الصلة التي ستسمح لحرس الحدود بالرد بسرعة على محاولات عبور الحدود غير القانونية.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا