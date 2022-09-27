احتجاجات وتأهب أمني خلال الجنازة الرسمية لشينزو آبي في طوكيو

خرج مئات اليابانيين إلى شوارع العاصمة طوكيو للاحتجاج على قرار حكومة البلاد إجراء مراسم جنازة رسمية لرئيس الوزراء السابق، شينزو آبي.

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وتظهر مقاطع فيديو تم تسجيلها في الشوارع ومن المروحية أن المحتجين يمشون في الشوارع بالقرب من قاعة نيبون بودوكان للفنون القتالية حيث ستقام جنازة آبي الرسمية لاحقا. ويرفع العديد من المتظاهرين في أيديهم ملصقات كتب عليها "ضد الجنازة الرسمية!" و"ألغوا الجنازة!".

وحاصرت الشرطة بعض المتظاهرين وحاولت إخراجهم من الحشد إلى الجانب.

ومن المتوقع أن يحضر الجنازة الرسمية لشينزو آبي 4,5 ألف شخص بمن فيهم 34 رئيسا و14 رئيسا سابقا للدول الأجنبية. ويقوم 20 ألف شرطي وصل جزء منهم من المناطق الأخرى، بضمان الأمن في طوكيو أثناء الجنازة الرسمية. كما تم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في وسط طوكيو ابتداء من الاثنين إلى الأربعاء، أي أثناء وجود الزوار الأجانب البارزين في المدينة.

المصدر: نوفوستي