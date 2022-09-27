كوريا الجنوبية: لن نسعى لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن الجدل المثار حول تصريحات يون في نيويورك

قرر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد تقارير إعلامية "غير دقيقة" عن تصريحات للرئيس يون سيوك-يول تم التقاطها من خلال ميكروفون مفتوح في نيويورك.

وقال مسؤول رئاسي كبير لوكالة "يونهاب"، إن المكتب الرئاسي أجرى مراجعة داخلية حول ما إذا كان سيتم مقاضاة المسؤولين عما يزعم يون أنها "تقارير مختلفة عن الحقائق" وتقرر أن مثل هذا الإجراء لن يكون ضروريا.

وقال مسؤول آخر "سيكون من الأفضل للحزب الحاكم، وليس المكتب الرئاسي، أن يرد بنشاط أكبر على هجمات المعارضة".

تمت ترجمة تصريحات يون، التي يصعب التأكد من محتواها بسبب الضوضاء في الخلفية من قبل محطة "إم بي سي" الكورية ليبدو الأمر وكأن الرئيس استخدم كلمات نابية للإشارة إلى الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح مكتب يون في وقت لاحق أنه لم يشر إلى الكونغرس أو الرئيس الامريكي، وأن يون كان يعرب عن قلقه من أن الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة قد لا تصدق على مبلغ 100 مليون دولار تعهد لمنحها لصندوق تمويل عالمي.

المصدر: "يونهاب"