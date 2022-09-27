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ارتفاع عدد ضحايا غرق السفينة في بنغلاديش إلى 50

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ارتفاع عدد ضحايا غرق السفينة في بنغلاديش إلى 50
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قالت صحيفة Dhaka Tribune، إن حصيلة ضحايا انقلاب سفينة في بنغلاديش ارتفعت إلى 50، ولا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بمقتل 31 شخصا. وكما كتبت وسائل الإعلام، كان حجاج هندوس متجهين إلى معبد عندما انقلبت السفينة فجأة وغرقت في نهر كاراتويا في شمال البلاد.

يشار إلى أن عملية البحث والإنقاذ توقفت مساء الاثنين. وكان من المقرر أن تستأنف فجر الثلاثاء. وقالت السلطات إن من بين القتلى 25 امرأة و 13 طفلا و 12 رجلا.

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ومثل هذه الحوادث، تعتبر شائعة جدا في بنغلاديش، التي يعبرها أكثر من 230 نهرا، لكن الحادث الأخير، يعتبر أكبر حادث لقارب في بنغلاديش هذا العام.

المصدر: نوفوستي

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