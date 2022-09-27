صحيفة: الجيش الأوكراني يعترف بعدم جدوى أنظمة "HIMARS" في معارك دونباس

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بعدم جدوى أنظمة "HIMARS" الصاروخية الأمريكية في معاركها بمدينة أرتيوموفسك.

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وكتبت الصحيفة: "أعلنت القيادة الأوكرانية في باخموت (أرتيوموفسك) مؤخرا أنه حتى تزويد قواتها بأنظمة "HIMARS" الصاروخية الأمريكية لم يساعد في التأثير بشكل كبير على خطوط إمداد القوات الروسية".

وأضافت أن قيادة الجيش الأوكراني توصلت إلى استنتاج بأن القوات المتحالفة تكيفت بنجاح مع ظهور الأنظمة الصاروخية الغربية. وعلى وجه الخصوص تمكنت القوات الروسية من إعادة توزيع مستودعات الذخيرة لجعلها أقل عرضة للهجمات الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات المتحالفة تقوم بتحرير تدريجي لمدينة أرتيوموفسك وتطرد القوات الأوكرانية عن طريق ضرب معداتها وقوتها البشرية.

المصدر: نوفوستي