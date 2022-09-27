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إيران: من الخطأ مد أي من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح

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إيران: من الخطأ مد أي من طرفي النزاع في أوكرانيا بالسلاح
Sputnik
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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران لا تدعم أيا من طرفي النزاع في أوكرانيا وترى أنه من الخطأ إرسال أسلحة إلى كييف أو موسكو.

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جاء ذلك في رد عبد اللهيان على سؤال من موقع Al-Monitor حول مزاعم تسليم إيران طائرات بدون طيار لروسيا.

وقال الوزير الإيراني: "لدينا اتفاقية تعاون دفاعي مع روسيا، لكننا لا ندعم أيا من طرفي الحرب الأوكرانية، تفاديا لإطالة أمدها. نقف بشدة ضد أي حرب سواء في أوكرانيا أو في اليمن أو في فلسطين".

وأضاف: "شاركنا في الجهود المبذولة لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار في أوكرانيا. نعتقد أنه من الخطأ أن يرسل أي طرف أسلحة إلى أوكرانيا وروسيا. وسنواصل تعزيز الحوار السياسي من أجل تسوية هذه الأزمة من خلال المفاوضات السياسية".

في قت سابق علقت موسكو على تقارير صحفية أمريكية تزعم توريد مسيرات إيرانية لروسيا، بالقول إن وسائل الإعلام الأمريكية "تضخ الكثير جدا من المعلومات المضللة".

المصدر: "نوفوستي"

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