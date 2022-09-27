صحيفة: مقتل شرطي وإصابة آخر بانفجار قرب مركز للشرطة في تركيا (فيديو)

أفادت صحيفة milliyet التركية فجر الثلاثاء بأن شرطيا لقي مصرعه وأصيب آخر بانفجار استهدف مركزا للشرطة في منطقة مزيتلي بمرسين جنوب تركيا.

وقالت الصحيفة إن مجهولين وصلوا أمام مركز للأمن في تيسي بمنطقة مزيتلي بسيارة فاخرة حوالي الساعة 11:00 مساءا، وفتحوا النار على ضباط الشرطة بأسلحة طويلة الماسورة.

وأضافت أنه وبعد رد الشرطة اندلع اشتباك أصيب شرطيان كانا يحرسان المكان.

وبعد الاشتباك، قام المسلحون بتفجير سيارة مفخخة أخرى أحضروها معهم وفروا من المنطقة.

وأشارت إلى أنه وفي وقت قصير، تم إرسال العديد من فرق الشرطة والمسعفين إلى المنطقة.

وأكدت أن الشرطة ألقت القبض على أحد المسلحين، كما تم العثور على مجموعة من القنابل في حقيبة تركوها وراءهم.

وفي أول تعليق على الهجوم، قال وزير الداخلية سليمان صويلو في بيان إن ضابطا استشهد، وأنه تم تحديد هوية أحد الارهابيين، موضحا أنهما امرأتان.

وذكر أن التقديرات تشير إلى أن الإرهابيين الاثنين جاءا من الريف، موجها أصابع الاتهام لحزب العمال الكردستاني الهجوم.

🚨Breaking News from Mersin, Turkey.

My friend in Turkey send me this just now. A possible terrorist attack! pic.twitter.com/2PYurp9Tom — Men Of England (@OriginallyECS) September 26, 2022

المصدر: صحيفة "milliyet" التركية