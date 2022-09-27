رئيس الأركان الأمريكي يبحث سير النزاع في أوكرانيا مع قائد قوات كييف

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، سير المعارك في أوكرانيا.

وجاء في بيان لهيئة الأركان الأمريكية نشر يوم الاثنين، أن ميلي بحث مع زالوجني يوم 24 سبتمبر "الغزو الروسي غير المبرر والمستمر لأوكرانيا، وتبادلا توقعاتهما وتقييماتهما".

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وأكد ميلي "الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

ووصفت هيئة الأركان الأمريكية أوكرانيا بأنها "شريك أساسي للناتو وملتزمة بالسيادة الوطنية والمبادئ الديمقراطية".

المصدر: RT