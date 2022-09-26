اصطدام مسبار "ناسا" بكويكب بقصد تحويل مساره (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن مسبارا فضائيا تابعا لها اصطدم بكويكب بقصد تحويل مساره، في إطار تجارب لتطوير سبل تحييد الأجرام السماوية التي قد تصطدم بالأرض.

وذكر موقع "ناسا" على الإنترنت أن مسبار DART اصطدم بكويكب لاختبار نظام الدفاع الأرضي ضد الأجسام الفضائية الخطرة.

وضرب المسبار الكويكب القمري ديمورفوس، في اختبار تاريخي لقدرة البشرية على منع جسم كوني من تدمير الحياة على الأرض.

وأكد العلماء نجاح "أول مهمة اختبار للدفاع الكوكبي في العالم".

المصدر: وكالات