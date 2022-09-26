"آسيان": الشراكة مع بكين وواشنطن مهمة على حد سواء بالنسبة إلينا

أكد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ليم جوك هوي، على أهمية الشراكة بين الرابطة، والصين والولايات المتحدة على حد سواء.

وقال ليم خلال مؤتمر في مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يوم الاثنين، إن الصين "شريكنا التجاري الرئيسي... وكذلك شريك أساسي في الاستثمارات في آسيان. وعلى حد سواء تعتبر الولايات المتحدة مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري، وأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وأكد: "نرى أن الاثنتين مهمتان بالنسبة لـ"آسيان"، معبرا عن أمله في أن تتعامل واشنطن وبكين فيما بينهما بشكل بناء لجعل المنطقة "ملائمة أكثر للتجارة والاستثمارات"، وتوفير "الفرص للجميع" فيها، بما في ذلك للولايات المتحدة والصين و"آسيان" بأسرها.

يذكر أن "آسيان" تضم 10 دول في منطقة جنوب شرق آسيا، بما فيها فيتنام وإندونيسيا وبروناي وسنغافورة وتايلاند وغيرها.

المصدر: تاس