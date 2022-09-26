إعادة انتخاب فيليبو غراندي مفوضا أمميا لشؤون اللاجئين

أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين انتخاب الدبلوماسي الإيطالي فيليبو غراندي، مفوضا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقررت الجمعية العامة تمديد فترة صلاحيات غراندي حتى 31 ديسمبر عام 2025، وذلك بدون التصويت على تمديد تفويضه.

ويتولى غراندي منصبه منذ 1 يناير 2016. وهو يعمل في مختلف الهيئات والوكالات الأممية منذ عام 1988.

وسبق له أن عمل في سوريا والعراق وتركيا ومختلف البلدان الإفريقية.

المصدر: تاس