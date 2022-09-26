رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن استئناف الحوار مع إيران

أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استئناف الحوار مع طهران حول ضمانات المنشآت النووية الإيرانية.

وكتب غروسي على "تويتر": "تم استئناف الحوار مع إيران لتوضيح قضايا الضمانات المعلقة، خلال لقائي مع نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي".

وفي وقت سابق خلال جلسة لمجلس المحافظين قال غروسي، إن إيران لم تشرح للوكالة حتى الآن مصدر اليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة، ولا تزال قضايا الضمانات الخاصة بها دون حل.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، حث غروسي إيران على إيجاد حل مشترك للخلافات القائمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال أيضا إنه يعتزم عقد اجتماع مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في إطار المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في وقت سابق، أفادت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، أن موقف طهران من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني يعرض آفاق استعادة الصفقة للخطر.

وأشار البيان المشترك إلى أن إيران تواصل تطوير برنامجها النووي، متجاوزة "بكثير" ما يمكن تبريره بـ "الاعتبارات المدنية"، مضيفا أنه مع اقتراب الاتفاق، أثارت طهران مرة أخرى بعض القضايا المتعلقة بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن بيان "الترويكا الأوروبية" يدفع المفاوضات إلى الانهيار.

المصدر: نوفوستي