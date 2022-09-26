ليز تراس تهنئ جورجيا ميلوني بفوز تحالف اليمين في الانتخابات الإيطالية

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" جورجيا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت ليز تراس: "تهانينا لجيورجيا ميلوني على نجاح حزبها في الانتخابات الإيطالية".

وأضافت: "من دعم أوكرانيا إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، المملكة المتحدة وإيطاليا حليفان مقربان".

Congratulations to @GiorgiaMeloni on her party's success in the Italian elections.



From supporting Ukraine to addressing global economic challenges, the UK and Italy are close allies. 🇬🇧🇮🇹 — Liz Truss (@trussliz) September 26, 2022

المصدر: RT