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ليز تراس تهنئ جورجيا ميلوني بفوز تحالف اليمين في الانتخابات الإيطالية

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ليز تراس تهنئ جورجيا ميلوني بفوز تحالف اليمين في الانتخابات الإيطالية
AFP
رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس
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هنأت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" جورجيا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت ليز تراس: "تهانينا لجيورجيا ميلوني على نجاح حزبها في الانتخابات الإيطالية".

وأضافت: "من دعم أوكرانيا إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، المملكة المتحدة وإيطاليا حليفان مقربان".

المصدر: RT

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