ليز تراس تهنئ جورجيا ميلوني بفوز تحالف اليمين في الانتخابات الإيطالية
AFP
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هنأت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس زعيمة حزب "إخوان إيطاليا" جورجيا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.
وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت ليز تراس: "تهانينا لجيورجيا ميلوني على نجاح حزبها في الانتخابات الإيطالية".
وأضافت: "من دعم أوكرانيا إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، المملكة المتحدة وإيطاليا حليفان مقربان".
Congratulations to @GiorgiaMeloni on her party's success in the Italian elections.— Liz Truss (@trussliz) September 26, 2022
From supporting Ukraine to addressing global economic challenges, the UK and Italy are close allies. 🇬🇧🇮🇹
المصدر: RT