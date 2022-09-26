كييف تمنع دخول السكان إلى أراضي زابوروجيه المحررة

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، أن كييف تمنع دخول السكان إلى الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه حتى لا يتمكنوا من المشاركة في استفتاء الانضمام إلى روسيا الجاري.

وقال روغوف: "الجانب الأوكراني يخلق عن عمد صعوبات إضافية للسكان ويغلق مدخل الجزء المحرر من مقاطعة زابوروجيه بالقرب من خط التماس حتى لا يتمكن الناس من المشاركة في الاستفتاء".

وبدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في مقاطعة زابوروجيه في الـ23 من سبتمبر، وسيستمر حتى الـ27 منه.

المصدر: نوفوستي