واشنطن تدعو تركيا واليونان لتجنب التصعيد

دعت الخارجية الأمريكية تركيا واليونان لتجنب التصعيد وتسوية الخلافات القائمة بطرق دبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "الآن الوقت ليس مناسبا لأي تصريحات أو أعمال من شأنها أن تصعد التوتر بين الحلفاء في الناتو".

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وتابع: "سنواصل أن ندعو حلفاءنا في الناتو إلى العمل على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتسوية كافة الخلافات بطرق دبلوماسية".

يذكر أن العلاقات بين تركيا واليونان تشهد توترا في الفترة الأخيرة وتبادل التحذيرات بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام تركية يوم الأحد بأن الجيش التركي رصد معدات عسكرية على جزيرتي لسبوس وساموس في بحر إيجة، واللتان تعتبران منزوعتي السلاح حسب الاتفاقات الدولية.

المصدر: تاس