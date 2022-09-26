استفتاءات الانضمام.. نسبة التصويت بجمهورية دونيتسك بلغت 86.89%

أعلن رئيس لجنة الانتخابات بجمهورية دونيتسك فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة الإقبال على التصويت في استفتاء الانضمام إلى روسيا بلغت حتى نهاية يومها الرابع في الجمهورية 86.89%.

وقال: "على مدى أربعة أيام، بلغت نسبة المشاركة 86.89%"، حيث صوت زهاء مليون ونصف مليون مواطن في الجمهورية، وأكثر من 410 آلاف في مراكز الاقتراع الخارجية.

وأضاف: "صوت في جمهورية دونيتسك الشعبية طوال هذا الوقت 1480905 أشخاص، وفي مراكز الاقتراع الخارجية 411962 شخصا".

ووفقا لرئيسة اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية لوغانسك الشعبية إيلينا كرافشينكو، بعد أربعة أيام بلغت نسبة التصويت في الجمهورية 83.61%.

وأعلنت مارينا زاخاروفا رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، أن نسبة المقترعين في المقاطعة بلغت 63.58%.

المصدر: نوفوستي