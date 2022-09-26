تسجيل انخفاض في ضغط الغاز عبر "السيل الشمالي 1"

أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تسجيل انخفاض في ضغط الغاز عبر أنابيب "السيل الشمالي 1"، ويجري التحقيق في الأسباب.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تعرّض خط "السيل الشمالي 2" لحالة طارئة بمقطعه في المياه الدنماركية قرب جزيرة بورنهولم، وأنه تم فرض منطقة عازلة بطول 5 أميال بحرية بمحاذاته.

وأعلنت وكالة الطاقة الدنماركية تسجيل تسرب للغاز في أحد فرعي أنابيب "السيل الشمالي 2" في المياه الدنماركية جنوب شرق شاطئ ديودي، وفرض طوق عازل بمحاذاة منطقة التسرب.

المصدر: نوفوستي