البيت الأبيض: لا دليل على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي

أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لم ترصد أي تحركات روسية تشير إلى نية الجيش الروسي استخدام السلاح النووي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، ردا على سؤال عن "احتمال استخدام روسيا للسلاح النووي": "لم نر ذلك حتى الآن".

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وتابعت: "نحن نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، لكننا لم نر أي مؤشر يتطلب استعداد قواتنا النووية في المرحلة الراهنة".

وأضافت أن واشنطن وحلفاءها مستعدون لـ"فرض تكاليف اقتصادية إضافية" على روسيا في حال انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه شرق وجنوب أوكرانيا إليها.

المصدر: تاس