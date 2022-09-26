مقاطعة زابوروجيه تعلن التحاق متطوعيها بالقوات الروسية

صرح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا يفغيني باليتسكي بأن متطوعي كتيبة بافل سودوبلاتوف المحشودة في المقاطعة، سيلتحقون بالعملية العسكرية الروسية.

وأضاف أن جزءا منتسبي الكتيبة سيرابطون في زابوروجيه، فيما سيلتحق باقي منتسبي الكتيبة بالقوات الروسية بعد أن يتلقوا التدريب اللازم.

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وأكد أنه بعد أن يتم فرزهم في القوات الروسية سيتوجهون للدفاع عن الوطن الأم لأنه لا ينبغي للجنود الروس وحدهم الدفاع عن زابوروجييه.

المصدر: تاس