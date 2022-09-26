الدنمارك تعزل مساحة تبلغ 5 أميال بعد تسرب للغاز في أحد أنابيب "السيل الشمالي 2"

أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية تسجيل تسرب للغاز في أحد فرعي أنابيب "السيل الشمالي 2" في المياه الدنماركية جنوب شرق شاطئ ديودي، وفرض طوق عازل بمحاذاة منطقة التسرب.

ووفقا لتقرير الوكالة: "تم إبلاغ السلطات الدنماركية بانخفاض حاد في الضغط بخط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، حيث تشير الفحوص الأولية إلى حدوث تسرب في أحد فرعي الأنبوب في المياه الدنماركية جنوب شرق ديودي".

وأصدرت السلطات البحرية الدنماركية تحذيرا ملاحيا وعزلت منطقة التسرب على طول خمسة أميال بحرية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" تعرّض خط "السيل الشمالي 2" لحالة طارئة بمقطعه في المياه الدنماركية قرب جزيرة بورنهولم، وأنه تم فرض منطقة عازلة بطول 5 أميال بحرية بمحاذاته.

وذكرت الشركة المشغلة يوم الاثنين أن ضغط الخط "أ" من "السيل الشمالي 2" المعبأ بالغاز التقني قد انخفض بشكل حاد، وأضافت أنه تم إخطار السلطات الساحلية في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا على الفور.

وقال متحدث شركة "نورد ستريم إيه جي" أولريش ليسيك: "ربما ظهر ثقب في مكان ما" على طول الأنابيب، ومن الممكن أن يحدث التسرب "في الجزء الأرضي" من الأنابيب.

وأشار الى أنه في ظل الظروف العادية، يبلغ الضغط في أنابيب الغاز "105 بار"، أما الآن فهو "7 بار فقط" على الجزء الألماني، وأوضح أن تحديد أسباب انخفاض الضغط "أمر معقد بسبب نظام العقوبات ونقص الأفراد على الأرض".

المصدر: نوفوستي