بلينكن: حريصون على العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حرص واشنطن على العمل مع الحكومة الإيطالية القادمة، بعد فوز تحالف يمين الوسط بقيادة جورجا ميلوني.

وكتب بلينكن في تغريدة على منصة "تويتر" في "أعقاب الانتخابات الإيطالية التي جرت أمس، نحن حريصون على العمل مع الحكومة الإيطالية لتحقيق أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا، واحترام حقوق الإنسان، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام".

وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية إن إيطاليا حليف حيوي وديمقراطية قوية وشريك مهم.

Following yesterday’s Italian elections, we are eager to work with Italy's government on our shared goals: supporting a free and independent Ukraine, respecting human rights, and building a sustainable economic future. Italy is a vital ally, strong democracy, and valued partner. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية