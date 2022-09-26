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بلينكن: حريصون على العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة

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بلينكن: حريصون على العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن حرص واشنطن على العمل مع الحكومة الإيطالية القادمة، بعد فوز تحالف يمين الوسط بقيادة جورجا ميلوني.

وكتب بلينكن في تغريدة على منصة "تويتر" في "أعقاب الانتخابات الإيطالية التي جرت أمس، نحن حريصون على العمل مع الحكومة الإيطالية لتحقيق أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا، واحترام حقوق الإنسان، وبناء مستقبل اقتصادي مستدام".

وقال رئيس الدبلوماسية الأمريكية إن إيطاليا حليف حيوي وديمقراطية قوية وشريك مهم.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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