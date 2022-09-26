المفوضية الأوروبية: نأمل في تعاون بناء مع الحكومة الإيطالية القادمة

أعرب الجهاز التنفيذي الأوروبي عن أمله في تعاون بناء مع الحكومة الإيطالية القادمة، التي من المرجح أن تسند رئاستها إلى جورجا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير في المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل يوم الاثنين "المفوضية ورئيستها أورسولا فون دير لاين تعملان مع الحكومات التي تخرج من انتخابات دول الاتحاد الأوروبي ولن يكون الأمر مختلفا في هذه الحالة.

وأضاف إيريك مامير "نأمل أن يكون لدينا تعاون بناء مع السلطات الإيطالية الجديدة".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية