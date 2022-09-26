الصين تدعو الحكومة الإيطالية لتبني سياسة براغماتية

دعت بكين الحكومة الإيطالية إلى تبني سياسة براغماتية، بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس وأظهرت تقدما كبيرا لتيار يمين الوسط على خصومه.

وفي معرض تعليقها على نتائج الانتخابات، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن الأمل بأن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة اتباع سياسة إيجابية وعملية تجاه بكين، والتعاون مع الصين لتعميق التعاون الثنائي والتبادلات في مختلف المجالات لصالح البلدين والشعبين.

وكانت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجا ميلوني، قد تعهدت في تصريحات الأسبوع الماضي بأنها لن تجدد اتفاقية مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة جوزيبي كونتي الأولى (تحالف حركة خمس نجوم- حزب الرابطة) عام 2019 مع الصين، بشأن الانضمام لمبادرة مشروع "الحزام والطريق" الضخم للبنى التحتية البحرية والبرية للربط بين القارات.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية