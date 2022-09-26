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رئيس الأركان البريطاني يلتقي الملحق العسكري الروسي في لندن

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رئيس الأركان البريطاني يلتقي الملحق العسكري الروسي في لندن
Legion-Media Ian Davidson/Alamy Live News
رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأميرال توني راداكين
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن رئيس أركان الدفاع البريطاني الأميرال توني راداكين، التقى الملحق العسكري الروسي بلندن العقيد مكسيم يلوفيك.

وجاء في بيان عن رئيس الأركان البريطاني نشرته وزارة الدفاع البريطانية على "تويتر": "التقيت اليوم الملحق العسكري الروسي العقيد مكسيم يلوفيك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قنوات الاتصال العسكرية مع روسيا الاتحادية".

وأضاف أن اللقاء جاء "لأغراض إدارة المخاطر والتصعيد"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT

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