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وسائل إعلام: الكونغرس يقرّ حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

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وسائل إعلام: الكونغرس يقرّ حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
Globallookpress
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أعضاء الكونغرس أقروا حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار، تدرج في مشروع قانون تمويل البرامج الحكومية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب من الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري الموافقة على تخصيص 11.7 مليار لتقديم حزمة مساعدات اقتصادية ومالية جديدة لأوكرانيا.

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وأوضحت المصادر لـ"رويترز" أنه استجابة لطلب بايدن، اتفق أعضاء الكونغرس خلال مشاوراتهم على إدراج هذه الحزمة على مشروع القانون حول التمويل العاجل لعدد من البرامج الحكومية.

وأشار مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مشروع القانون يشمل كذلك تمويل إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

ويتعين على الكونغرس المصادقة على مشروع القانون المذكور في موعد أقصاه منتصف ليلة الجمعة القادمة.

المصدر: رويترز

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