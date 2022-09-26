برلسكوني: العلاقة الجيدة مع واشنطن والدول الأوروبية الكبرى ضرورية لمستقبل إيطاليا

شدد زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني على أن العلاقة الجيدة مع الحلفاء التاريخيين لبلاده كالولايات المتحدة، والدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، ضرورية لمستقبل إيطاليا.

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وينتمي "فورتسا إيتطليا" إلى تحالف ما يسمى بـ"يمين الوسط" الذي يشمل حزبي الرابطة، بزعامة ماتيو سالفيني و"إخوة إيطاليا" بقيادة جورجا ميلوني التي من المرجح أن يكلفها الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا برئاسة الحكومة المرتقبة.

وقال برلسكوني (85 عاما) الذي تم انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ الجديد في تصريح مصور مهنئا التحالف بالفوز: "نعتبر أنفسنا ملتزمين أيضا أمام الناخبين بالتأكيد على نشأة حكومة يمين وسط قائمة على المبادئ الليبرالية والمسيحية، التي هي أساس التزامنا السياسي".

ورأى برلسكوني أنه "يتعين عليهم أن يبعثوا الحياة في حكومة ذات سلطة قادرة على إشراك أفضل طاقات البلاد وإطلاق حوار مثمر وهادئ مع المعارضة، على الرغم من التمييز الواضح للأدوار".

المصدر: وكالة "أكي" الإيطالية