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رئيسة الوزراء الفرنسية: أسعار السجائر سترتفع مع التضخم

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رئيسة الوزراء الفرنسية: أسعار السجائر سترتفع مع التضخم
Gettyimages.ru
سجائر
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أثار خبر ارتفاع أسعار السجائر في فرنسا إلى 11 يورو للعلبة ضجة واسعة في فرنسا، بعد إعلان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن أسعار السجائر سترتفع مع التضخم تباعا.

ووفقا لصحيفة "LesEchos" يمكن أن ينتج هذا عن طموح الحكومة في زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.

وفي السياق، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن صباح الاثنين خلال مقابلة مع RMC وBFM TV: "أؤكد أن سعر الحزمة سيرتفع مثل التضخم".

وللتذكير، يعد التبغ أحد المنتجات النادرة التي تستفيد من مثل هذا النظام فيما يتعلق بالتضخم، فمع الصيغة الجديدة التي درستها الحكومة الفرنسية، فإن ارتفاع أسعار السجائر في العام المقبل لن يكون 1.6٪ مثل التضخم في عام 2021 ولكن بنسبة 5 إلى 6٪.

وسيؤدي ذلك إلى دفع الحد الأدنى لسعر علبة السجائر إلى 11 يورو بدلا من 10 يورو، ومن الممكن أن تبلغ 15 يورو. 

إلى ذلك، أوضحت صحيفة "Le Figaro" أن هناك خيارا آخر مطروحا على الطاولة وهو أن تقتصر الزيادة على أرخص علب السجائر سعرا.

المصدر: "BFM TV"

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