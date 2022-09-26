كندا: سنفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر في شرطة الأخلاق

أعلنت كندا فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، ردا على الحملة الأمنية التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني في مركز للشرطة بطهران.

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وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "سنفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات، بما في ذلك ما تعرف بشرطة الأخلاق الإيرانية".

وتابع ترودو: "نضم أصواتنا، جميع الكنديين، إلى أصوات ملايين الأشخاص حول العالم الذين يطالبون الحكومة الإيرانية بالإنصات إلى شعبها ووضع حد لقمعها للحريات والحقوق وترك النساء وجميع الإيرانيين ليعيشوا حياتهم ويعبروا عن أنفسهم بشكل سلمي".

المصدر: "فرانس برس"