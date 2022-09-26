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تسجيل انخفاض حاد لضغط الغاز عبر "السيل الشمالي 2"

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تسجيل انخفاض حاد لضغط الغاز عبر
Sputnik
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أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب "السيل الشمالي 2" على الأراضي الألمانية "غاسكاد"، تسجيل انخفاض حاد في ضغط الغاز عبر الخط "أ"، دون أن تدلي بتوضيحات إضافية.

وقالت المتحدثة باسم "غاسكاد": "لسوء الحظ لا يمكننا تقديم تفاصيل أوفى، الأنابيب المشار إليها لا تخصنا، يجب طرح الأسئلة على شركة "نورد ستريم إيه جي".

ويشمل "السيل الشمالي 2" خطين بطاقة ضخ إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب، ويمتد من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وفي 22 فبراير، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية ستعلق التصديق على المشروع، الذي اكتمل بناؤه في 10 سبتمبر 2021، في إطار عقوبات الغرب ضد روسيا.

المصدر: تاس

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