العام الماضي شهد أكبر هجرة سنوية لليهود إلى إسرائيل منذ 20 عاما

أعلنت الوكالة اليهودية أن تعداد اليهود في إسرائيل تجاوز الـ7 ملايين نسمة حتى نهاية السنة اليهودية في ما يعرف بـ"فلسطين التاريخية"، فيما بلغ عددهم في العالم 15.2 مليون.

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وبينت إحصائيات صدرت عشية رأس السنة اليهودية أن عدد اليهود في إسرائيل زاد بواقع 130 ألف نسمة خلال العام الأخير، ليشكلوا 46.2% من يهود العالم، بارتفاع بنسبة 1% عن العام السابق، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبالاستناد إلى تقديرات البروفيسور سيرجيو ديلا برغولا من الجامعة العبرية في القدس، فإنه "بعد إسرائيل، تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر موطن لليهود، حيث يبلغ عددهم هناك نحو 6 ملايين، وهو رقم حافظ على استقراره من العام السابق، في حين أن الدول الأخرى التي تضم أكبر 10 جاليات يهودية كانت فرنسا (442 ألفا)، وكندا (394 ألفا)، والمملكة المتحدة (292 ألفا)، والأرجنتين (173 ألفا)، وروسيا (145 ألفا)، وأستراليا (118200)، وألمانيا (118 ألفا)، والبرازيل (91 ألفا )"، بحسب ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل".

هذا وأوضحت الوكالة اليهودية أن "العام الماضي شهد أكبر عدد من اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل منذ 20 عاما، حيث وصل حوالي 60 ألف مهاجر من 93 دولة"، إذ أنه وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، "شهد هذان البلدان أكبر عدد من اليهود يغادرون إلى إسرائيل، حيث وصل 26 ألفا و 4 ألفا تباعا إليها اعتبارا من 1 سبتمبر، وجاء 1600 شخص آخر من بيلاروسيا، فيما انتقل من الولايات المتحدة وكندا 1800 يهودي إلى إسرائيل خلال العام الماضي، بينما هاجر 2500 من فرنسا، و1100 من الأرجنتين، وكان هناك أيضا 1450 مهاجرا جديدا من إثيوبيا تم لم شملهم مع عائلاتهم في إسرائيل".

ووفقا للوكالة اليهودية، فإن عدة آلاف آخرين ما زالوا ينتظرون الهجرة يقيمون في إثيوبيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات تستند إلى التعريف الذاتي للهوية اليهودية وليس كأي ديانة أخرى، إذ أشارت الوكالة اليهودية إلى أنه "عند النظر في أولئك المؤهلين للحصول على الجنسية بموجب قانون العودة الإسرائيلي، الذي يتطلب أن يكون أحد الأجداد يهوديا على الأقل، هناك 25.5 مليون يهودي في جميع أنحاء العالم".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"