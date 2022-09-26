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أنقرة تستدعي السفير اليوناني وتبعث مذكرة احتجاج إلى واشنطن

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أنقرة تستدعي السفير اليوناني وتبعث مذكرة احتجاج إلى واشنطن
AP
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن  الخارجية التركية استدعت السفير اليوناني في أنقرة، مطالبة بإنهاء أثينا "انتهاكاتها في الجزر وإعادة وضعها غير العسكري".

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وأشارت "الأناضول" إلى أن تركيا بعثت مذكرة احتجاج إلى واشنطن وطالبتها بمراعاة وضع جزر شرقي إيجة واتخاذ التدابير لعدم استخدام الأسلحة في انتهاك وضعها (كجزر منزوعة السلاح).

وقالت قناة "TRT عربي" إن تركيا احتجت لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر أثينا مدرعات أمريكية المنشأ في جزيرتي "مدللي" و"ساقز".

المصدر: "TRT عربي" + "الأناضول"

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