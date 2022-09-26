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"الأناضول": الاستخبارات التركية تحيد قياديا في "بي كي كي" كان مسؤولا عسكريا بمحافظة الرقة السورية

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AFP
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أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية بأن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد محمد آق يول، القيادي في تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) شمالي سوريا.

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ونقلت "الأناضول" عن المصادر أن  العنصر "المتنكر باسم دوغان أمانوس، انخرط في صفوف "بي كي كي/واي بي جي" بسوريا وكان مسؤولا عسكريا في منطقة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة".

وأشارت "الأناضول" إلى أن "أق يول مطلوب لدى السلطات التركية بسبب الأعمال "الإرهابية" التي نفذها في جبال الأمانوس بولايتي هطاي (جنوب) ووان (جنوب شرق) التركيتين"، لافتة إلى أنه "تلقى قبل الانخراط في تنظيم "بي كي كي" تدريبات سياسية على يد القيادي في التنظيم جميل باييق، وذلك في جبال قنديل شمال العراق، واخترط في القتال بصفوف "بي كي كي" في جبال الأمانوس بولاية وان، ومارس أنشطته في مخيمات "بي كي كي" شمالي العراق".

المصدر: "الأناضول"

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