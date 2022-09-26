بوتين سيتحدث يوم الجمعة مع رؤساء أجهزة الاستخبارات في رابطة الدول المستقلة

قال مصدر في المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتحدث عبر الفيديو مع رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأشار المصدر، إلى أن "موسكو ستستضيف يوم 30 سبتمبر اللقاء الثامن عشر لاجتماع رؤساء وكالات الأمن وأجهزة الاستخبارات في البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. وستحضر الفعالية وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وبالطبع روسيا الاتحادية".

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وأضاف المصدر: "في إطار عمل الهيئة الاستشارية، من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي برؤساء الهيئات الأمنية المختصة، عن طريق الفيديو".

وأكد هذه المعلومات، المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف. وقال بيسكوف: "نعم ، من المقرر عقد اللقاء يوم الخميس".

وبعد ذلك بيوم، أي يوم الجمعة، سيعقد رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة اجتماعا في موسكو.

المصدر: تاس