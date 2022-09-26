أوربان: العقوبات الأوروبية هي سبب المشاكل الاقتصادية في أوروبا 

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان أن نمو أسعار الطاقة والتضخم في أوروبا نتيجة لعقوبات بروكسل لا غير، مشيرا إلى أن أسباب الأسعار المرتفعة سياسية وليست اقتصادية.

وقال أوربان في خطاب ألقاه في جلسة برلمان بلاده، اليوم الاثنين: "إن سبب المشاكل الاقتصادية هو رد بروكسل (على الأزمة الأوكرانية) أي العقوبات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عدة مرات".

وأضاف: "وأثار نمو أسعار الطاقة ارتفاع التضخم في جميع البلدان. وأسعار الطاقة الفظيعة ليست نتيجة للعمليات الاقتصادية. ويعود سببها إلى العقوبات بالضبط. لذلك ليس الاقتصاد هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الطاقة ولكن السياسة أي قرارات بروكسل".

المصدر: نوفوستي