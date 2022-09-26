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رؤساء الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة يجتمعون في موسكو يوم 30 سبتمبر

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رؤساء الاستخبارات ببلدان رابطة الدول المستقلة يجتمعون في موسكو يوم 30 سبتمبر
Sputnik
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قال مصدر في المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة، سيعقدون اجتماعا في موسكو يوم 30 سبتمبر.

وأضاف المصدر: "في يوم الجمعة الموافق لـ 30 سبتمبر 2022 ، ستستضيف موسكو اللقاء الثامن عشر لاجتماع رؤساء وكالات الأمن وأجهزة الاستخبارات في البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. وستحضر الفعالية وفود من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وبالطبع روسيا الاتحادية".

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المصدر: تاس

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