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ريابكوف: موسكو تأمل بقيام حوار مع واشنطن حول معاهدة ستارت

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ريابكوف: موسكو تأمل بقيام حوار مع واشنطن حول معاهدة ستارت
Sputnik
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 قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن روسيا تعول على استمرار الحوار مع الولايات المتحدة بشأن معاهدة ستارت.

وأضاف نائب الوزير في حديث تلفزيوني اليوم: "تواصل روسيا الاتحادية الحوار حول تفاصيل معاهدة ستارت، التي ربما تكون الأداة الوحيدة المتبقية في هذا المجال حتى الآن".

وأشار ريابكوف، إلى أن هذه المعاهدة، توفر إمكانية التنبؤ والاستقرار النسبي.

وأضاف: "دعونا نأمل أن يسود التفكير السليم في هذا المجال، وآمل أن يستمر الحوار حول هذا الموضوع. يتم الحفاظ على اتصالاتنا عبر مختلف الخطوط".

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وتابع نائب الوزير الروسي القول: "وأعتقد أنه في ظل عدم وجود رغبة من الجانب الأمريكي للتخلص من كل ما تبقى من اتفاقات الحد من التسلح، بالشكل الذي تكونت فيه وكما نعرفها في العقود الأخيرة، سيكون من الممكن الحفاظ على الأقل على بعض عناصر هذه البنية".

المصدر: نوفوستي  

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