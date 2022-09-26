مجموعة جديدة من المراقبين الدوليين تصل إلى لوغانسك لمتابعة سير الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا

أفادت ممثلة من لجنة الاقتراع المركزية بجمهورية لوغانسك الشعبية بوصول مجموعة جديدة من المراقبين الدوليين إلى أراضي الجمهورية لمتابعة سير الاستفتاء على انضمام المنطقة إلى روسيا.

إقرأ المزيد

وقالت: "وصلت مجموعة جديدة من المراقبين الدوليين اليوم الاثنين إلى جمهورية لوغانسك الشعبية".

ودققت أن المجموعة تضم 5 مراقبين من فرنسا والأرجنتين والمكسيك وسوريا.

وانطلق الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في 23 سبتمبر الجاري في جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه. وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي