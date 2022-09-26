الكرملين يعلق على نتائج الانتخابات في إيطاليا  

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على نتائج الانتخابات البرلمانية في إيطاليا، بالقول، إنها تعتبر من الشؤون الداخلية لهذه الدولة بشكل بحت.

وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو مستعدة للترحيب بأي قوى سياسية مستعدة لإظهار موقف بناء تجاه روسيا.

وأضاف ممثل الكرملين القول: "هذا شأن داخلي حصري للجمهورية الإيطالية. نحن على استعداد للترحيب بأي قوى سياسية قادرة على تجاوز التيار السائد المشحون بالكراهية لبلدنا، وإظهار المزيد من الموضوعية والسلوك البناء تجاه روسيا".

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وكان ائتلاف من أحزاب يمين الوسط في انتخابات البرلمان الإيطالي يوم أمس الأحد، قد تقدم في مجلسي البرلمان، بعد فرز 99% من الاستمارات في مراكز الاقتراع الذي أجرته وزارة الداخلية، حيث حصل ائتلاف "فراتيلا ديتاليا" مع كل من "الرابطة" و"فورزا إيطاليا" و"نحن المعتدلون" على 43.9% من الأصوات، وفي مجلس الشيوخ فازت قوى يمين الوسط بحوالي 44.2% من الأصوات، وظهر حزب جوجيا ميلوني اليميني "فراتيلا ديتاليا" بنسبة 26.1% كأفضل نتيجة للقوى السياسية الفردية.

كما حصل تحالف يسار الوسط على ما يزيد قليلا عن 26%، والحزب الديمقراطي على حوالي 19%. وكانت ثالث أكثر القوى السياسية شعبية هي حركة الخمس نجوم، حيث صوت لها ما يزيد قليلا عن 15% من الناخبين.

المصدر: نوفوستي