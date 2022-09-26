الكرملين: هناك قنوات تواصل مع واشنطن لكنها متقطعة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه توجد قنوات للتواصل بين روسيا والولايات المتحدة، وهي متقطعة للغاية، لكنها تسمح بنقل الرسائل الطارئة حول مواقف كلا الجانبين.

وأضاف بيسكوف: "على المستوى المناسب. هناك قنوات للحوار والتواصل، وهي ذات طبيعة متقطعة للغاية، لكنها تسمح على الأقل بنقل بعض رسائل الطوارئ حول موقف كل طرف إلى الطرف الآخر".

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في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تحتفظ بفرص لإجراء اتصالات مباشرة مع القيادة الروسية وتستخدمها بنشاط، بما في ذلك في الأيام القليلة الماضية.

ونوه سوليفان، بأن الولايات المتحدة حذرت السلطات الروسية "بشكل مباشر" من عواقب "كارثية" على روسيا إذا استخدمت الأسلحة النووية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي